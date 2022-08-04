Мнение: Индикатор
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг.
Потребителями алюминия являются машиностроительная отрасль, металлообрабатывающая, транспорт, строительная, химическая, пищевая. Потребление меди – это строительство и электротехническая промышленность.
Падение в два раза потребления основных (фактически индикативных) сырьевых товаров этими отраслями вполне наглядно показывает, где именно происходит обвал в российской экономике.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет