 

Мнение: Индикатор

04.08.2022, 13:40, Разное
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Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг.

Потребителями алюминия являются машиностроительная отрасль, металлообрабатывающая, транспорт, строительная, химическая, пищевая. Потребление меди – это строительство и электротехническая промышленность.

Падение в два раза потребления основных (фактически индикативных) сырьевых товаров этими отраслями вполне наглядно показывает, где именно происходит обвал в российской экономике.

Источник: Эль Мюрид

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