В прессе появились данные об азербайджанском происхождении Пашиняна

Журналисты крупнейшего в Армении новостного агентства Panorama.am провели расследование, в ходе которого выяснили, что премьер-министр Никол Пашинян не тот за кого себя выдаёт.

В действительности правительством закавказского государства управляет азербайджанец Вагиф оглы Пашиналиев, родившийся в 1975 году в Баку и закончивший академию разведки Азербайджана. Позже под видом журналиста он был внедрён в соседнюю Армению с целью изгнать из политического руководства страны так называемую арцахскую группировку.

В рамках долгосрочного плана это должно было ослабить Ереван и в будущем пойти на территориальные уступки Азербайджану, а именно полностью ликвидировать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) с последующим переходом населённых пунктов под контроль Баку.

Для этого на деньги из Азербайджана, Турции и Великобритании были созданы СМИ, где Пашиналиев под прикрытием якобы работал журналистом. При этом статьи за него писали другие люди.

– Как мы можем заметить, Пашинян (Пащиналиев) плохо владеет даже армянским языком. Это естественно, ведь он для него не родной, – заключает автор публикации.

Наиболее успешным периодом в деятельности Пашиналиева автор считает организованные им уличные протесты, позволившие азербайджанскому шпиону возглавить правительство Армении. Его политика привела к обострению конфликта в Нагорном Карабахе (Арцахе), а не отданный приказ об атаке на позиции ВС Азербайджана – к потере части территорий НКР и переход их под контроль врага.

Публицист приходит к выводу, что согласно планам азербайджанской и британской разведок, полное исчезновение НКР как политического субъекта назначено на 2025 год. После завершения этого процесса Пашиналиев станет губернатором одного из регионов Азербайджана или будет назначен дипломатом.

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