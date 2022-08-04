 

После аварии на магистральном водопроводе без воды осталась большая часть Череповца, а также две деревни

04.08.2022, 13:17, Разное
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По словам Вадима Германова, из-за аварии жители Северного района Череповца, а также села Тоншалово и Ботово Череповецкого района до сих пор не имеют воды.
Все силы были мобилизованы на устранение последствий вчерашней аварии. Вчера утром во время строительных работ подрядной организацией был поврежден главный водопровод диаметром 70 см. Главный водопровод подает воду как в Северный район, так и в Тоншалово, Ботово. Водоканал решил держать трубу под давлением до ночи и отремонтировать поврежденный участок ночью. Это была непростая задача, – заявил Германов на своей странице “ВКонтакте”. Было сложно ее демонтировать. В настоящее время траншея заполняется водой, после чего поврежденная труба будет заменена.

Все городские водовозы переброшены в Северный район. Поливочные машины также используются для распределения воды в технических целях. Мэр заявил, что власти обратились к компании “Северсталь” с просьбой предоставить дополнительные транспортные средства, и назвал адреса водовозов. В настоящее время имеется 16 автоцистерн. Их количество будет увеличиваться.

Мэр сообщил, что в результате ремонта полностью перекрыт въезд в Северный округ через Серовский переулок. Глава района Роман Маслов заявил, что движение ограничено до окончания ремонтных работ. Специалисты ответили, что смогут разобраться с инцидентом не позднее 14:00 четверга. Жители Череповецкого района также получили разводку воды.

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