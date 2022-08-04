350 тонн материалов необходимо отправить в Якутию для устранения ущерба, нанесенного наводнением

Для восстановительных работ в Верхоянском районе, пострадавшем от паводка, необходимо перевезти 350 тонн различных материалов.

В Верхоянский район необходимо доставить около 350 тонн материалов, в том числе различных материалов для проведения восстановительных работ”, – пояснила в четверг пресс-служба правительства области.

По словам Дмитрия Садовникова, первого заместителя председателя Госкомобъединения (Якутия) Иннокентия Андросова, перед властями стоит первоочередная задача по восстановлению жилья и здравоохранения. Дмитрий Садовников (первый заместитель председателя регионального правительства) заявил, что “нужно иметь четкие планы по всем объектам, чтобы закончить все работы до начала снегопада”.

В Верхоянске пятнадцать объектов образования были повреждены Якутией. Среди них четыре школы со 163 учащимися, пять детских садов и четыре котельные. В Дулгалах (Боронук), Адыча, Сартан-Хайдель (сельские поселения) разрушены четыре дома народного творчества.

В сфере здравоохранения необходимы три объекта в Дулгалах, Суордахе и Бетенкесе. Смета на эти объекты находится на стадии изучения. Среди пострадавших от наводнения спортивных сооружений – спортивные залы в Верхоянске и Боронюке, спортивный зал Суордахской средней школы и спортивный зал многофункционального спортивного центра “Бетенкес”. “Решен вопрос о выделении спортивного инвентаря Верхоянской ДЮСШ”, – говорится в пресс-релизе.

Важной задачей является заготовка сена. 8205 тонн грубых кормов требуется для зимовки лошадей и крупного рогатого скота. После обильных дождей в июле уровень воды в Яне и ее притоках поднялся и переполнил 11 населенных пунктов. С середины июля ведутся аварийно-восстановительные и ремонтные работы.