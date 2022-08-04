 

Корея отметила растущее экономическое и технологическое партнерство США с ней

04.08.2022, 13:16, Разное
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Соединенные Штаты и Республика Корея укрепляют союзнические отношения в области безопасности, экономики и технологий. Парламенты обеих стран намерены поддерживать это.
После встречи в Сеуле с Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса США) Ким Чжин Пхё был спикером Национального собрания Республики Корея. После переговоров Ким Чжин Пё заявил, что “учитывая тот факт, что альянс между Америкой и Республикой Корея сегодня расширился в сферах военной безопасности, экономики и технологий, мы провели серьезные консультации о планах сотрудничества, чтобы поддержать развитие глобального альянса в парламентской плоскости”. Нэнси Пелоси, с другой стороны, указала, что безопасность, управление и экономика являются ее основными сферами внимания. Пелоси подчеркнула, что отношения между государствами в этих областях крепкие, и обе стороны могут “учиться друг у друга”.

Пелоси рекомендовала укреплять межпарламентское сотрудничество. Также в четверг американская делегация посетит Пханмунджом на границе с КНДР, где побеседует с военнослужащими. Также запланирован телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сокёлем. Спикер нижней палаты Конгресса США находился в Южной Корее в среду вечером по местному времени. Американская делегация уже посетила Сингапур, Малайзию и Тайвань. На 4-5 августа запланирована поездка в Японию.

Поездка Пелоси на Тайвань запланирована на 4-5 августа. Тайбэй, как и другие особенности бывшей Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов, сохранил флаг. По мнению Пекина, он считается одной из провинций Китая, что поддерживают многие страны, включая Россию.

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