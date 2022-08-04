Мнение: Зелёные бесы захватывают Россию

Заглянул на Авито, чтобы купить снятую с продажи книгу, и чуть не поперхнулся кофе. У продавцов теперь стоят пометки: «Экологический вклад: минус 6040 кг CO₂». Общественность никакой проблемы тут не видит, но проблема есть, и серьёзнейшая.

Когда музыкальная группа поддерживает иностранных боевиков, или когда сеть магазинов начинает рекламировать содомские ценности, общество реагирует на открытых врагов. А вот зелёная повесточка опасной не кажется, большинство её даже одобряет. В самом деле: мы же хотим, чтобы улицы городов зеленели, чтобы птички резвились в ветвях деревьев, чтобы воду из Мойки можно было безопасно пить.

Как обычно, особенно беззащитна перед пропагандой молодёжь, которая некритично верит всей ереси, которую ей вещают тиктокерши с синими волосами. Индоктринация уже чудовищная. Недавно я пытался объяснить дочери знакомых, студентке технического вуза, что площадь лесов на планете растёт (подтверждение). Не преуспел: стеклянные глаза, переключение в режим фанатика. У значительной части молодёжи зелёная повесточка уже прошита на подкорке, это их образ жизни, это их способ считать себя хорошими людьми.

За последние годы экобесы полностью разрушили экономики Ганы и Шри-Ланки, а Запад они ослабили до такой степени, что он стал бледной тенью хищного и сильного монстра, вышедшего победителем из Холодной войны. С одной стороны, нам грех жаловаться — Россия столь убедительно побеждает в прокси-войне как раз потому, что экономика Запада серьёзно ослаблена зелёными фанатиками. С другой стороны, у нас тоже нет иммунитета против этой чумы. Даже сейчас, когда против нас ввели 10 тысяч санкций, когда русских и Россию пытаются отменить, западные зелёные бесы только набирают силу внутри нашей страны.

Одно из главных направлений их атаки — ESG. Расшифровывается как «Экологическое, социальное и корпоративное управление», оно же «устойчивое развитие». Это концентрированная западная повесточка, самая суть той токсичной идеологии, которая разъедает Европу и США. Главные идеи ESG следующие:

1. Ископаемое топливо — это очень плохо. Ветряки и солнечные панели — хорошо.

2. Классические удобрения — это очень плохо. Заменяйте их на навоз.

3. Внутри каждой компании должно быть «диверсити», разнообразие. Квота на негров, квота на трансформеров.

На практике проникновение ESG выглядит так. В корпорации создаётся департамент ESG — группа никому не подконтрольных комиссаров, которые требуют, чтобы в совете директоров и, вообще, в среде руководителей было достаточно условных негров и условных сынов Содома. Также комиссары торпедируют проекты строительства химических заводов и лоббируют планово-убыточные проекты по строительству ветряков. При нулевой ответственности зелёные комиссары обладают большой властью, поэтому все хотят с ними дружить, и никто не хочет с ними ссориться. Очень удобно для тех, кто вообще ничего полезного не умеет делать. Иди в ESG, борись за зелёную повесточку. Тебя будут поддерживать, во-первых, твои же товарищи комиссары, по принципу «кукушка хвалит петуха», а во-вторых, те «разнообразные» паразиты, которых ты будешь двигать по кадровой линии наверх, разбавляя ими белое натуральное большинство.

Повторюсь, зараза проникла в российское общество уже очень глубоко, при этом сильнее всего поражены молодёжные круги и крупные корпорации.

Вот наглядная иллюстрация. Я прошёлся по чёртовой дюжине системообразующих банков ЦБ, то есть по крупнейшим, по самым главным банкам России. Каждый из этих банков, — вот буквально каждый, — уже инфицирован ESG:

1. Газпромбанк

2. ЮниКредит Банк

3. Росбанк

4. Банк ВТБ

5. Альфа-Банк

6. Совкомбанк

7. Сбербанк

8. Банк Открытие

9. Московский Кредитный Банк (МКБ)

10. Тинькофф Банк

11. Промсвязьбанк

12. Райффайзенбанк

13. Россельхозбанк

Меня часто упрекают в излишнем оптимизме: дескать, вы пишете, что в России всё хорошо, а реальных проблем не замечаете. Что же, пожалуйста, вот вам реальная, критически важная проблема. Если общество не озаботится её решением, лет через 10 российская экономика может повторить судьбу наших западных соседей. А когда уровень жизни закономерно рухнет, мы увидим на баррикадах ту самую экологически продвинутую молодёжь, которая носит сейчас пластиковые стаканчики в пункт приёма, наивно думая, будто она спасает природу.

Обнаружить вражеское проникновение очень просто, они не прячутся — это аббревиатура ESG, это страшилки про изменение климата и это пометка о «снижении выбросов CO₂», то есть выбросов углекислого газа.

Напомню, самый радикальный способ снижения выбросов CO₂ — отказ от рождения детей. Именно такая пропаганда, именно под таким лозунгом идёт сейчас на Западе. Промежуточная цель — сокращение населения Земли до 500 млн человек. Так как Россия назначена врагом, и так как мы запятнали себя добычей нефти, конкретно нас собираются сократить по самому максимуму — не факт, что в прекрасном будущем зелёные вообще видят для русских место среди народов Земли.

Звучит как конспирология, я понимаю. Но вот вам для иллюстрации типичная программная статья на Гардиан — «Хотите бороться с изменением климата? Заводите меньше детей».

Ритуально замечу, что я полностью за защиту природы, за фильтры на заводских трубах, за сдачу стеклянных бутылок в пункт приёма, за разумную скромность упаковки. Вообще, я за всё хорошее и против всего плохого — как и вы, дорогие коллеги. Но к зелёным бесам реальная защита природы никакого отношения не имеет, для них экология — всего лишь удобный предлог для получения личной власти и последующего разрушительного паразитизма.