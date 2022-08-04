Антивозрастной эффект: чем так хороша простая сметана для кожи лица

На сметану как на эффективный косметический продукт мы не обращаем никакого внимания, разве что во время серьезных солнечных ожогов. На самом деле сметана обладает широким спектром свойств для поддержания здоровья и молодости кожи. Включаем сметану в регулярный уход.

Снятие сухости

Если у вас сухая кожа, вам сметана, можно сказать, показана к обязательному применению, поскольку масла и кислоты работают на сохранение влаги в глубоких слоях эпидермиса. Раз в неделю делайте маску из сметаны, половины столовой ложки меда и половины банана. Маску нужно наносить толстым слоем на десять минут на чистую сухую кожу. Смываем теплой водой и наносим сыворотку.

Осветление кожи

Лучшего домашнего средства для осветления лица не существует. Для усиления эффекта в средство добавляют свежий сок петрушки и огуречное пюре. Массу можно взбить в блендере. Наносим в качестве маски на лицо на четверть часа, смываем прохладной водой. Маска также хорошо успокаивает кожу после принятия солнечных ванн.

Так, сметану вместе с соком лимона можно использовать как легкий пилинг. В этом случае активно работают кислоты. В качестве пилинга сметану используем один раз в неделю перед применением других активных косметических средств. Если у вас жирная кожа, то в смесь можно добавить чайную ложку молотого кофе или коричневого сахара для удаления черных точек и чистки комедонов. После процедуры наносим легкий крем или сыворотку.

Профилактика преждевременного старения кожи

Сметана способна замедлить процессы преждевременного старения, стирает с лица мелкие морщинки, пигментацию и тонкие мимические линии. Конечно, при регулярном использовании. В этом случае рекомендуется использовать только жирную сметану, смешанную с пахтой или жирными сливками. Смешиваем ингредиенты в равных пропорциях до загустения и наносим на чистую кожу лица. Смесь можно хранить в холодильнике до месяца.

Проблемная кожа

Сметана содержит большое количество кислот, в том числе муравьиную и молочную, которые помогают снимать омертвевший слой клеток, уменьшать раздражение, воспаление. Благодаря снятию ороговевшего слоя полезные бактерии и питательные вещества проникают в эпидермис быстрее и глубже. Крем на основе сметаны помогает бороться с излишней пигментацией, уменьшает морщины, увеличивает производство коллагена, улучшает структуру кожи. Жирность сметаны зависит от состояния кожи: чем суше, тем большей жирности используем продукт.