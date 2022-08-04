Угольные маски, масла для загара и даже дезодоранты: популярный уход за кожей, который не одобряют дерматологи

На современном рынке косметологии представлено множество различных очищающих и омолаживающих кремов для ухода за кожей, именно поэтому часто бывает достаточно сложно найти идеальный вариант для себя, который подойдет по всем параметрам.

Кроме того, есть некоторые косметологические средства, которые не только не приносят пользу, но еще и достаточно сильно вредят коже. Вот несколько видов косметики, от которой стоит держаться подальше, хотя это может быть несколько неожиданно.

Жесткие скрабы

Дерматологи предупреждают о рисках применения жестких скрабов и не одобряют их использования. Многие из таких средств содержат крошечные шарики, предназначенные для отшелушивания омертвевших кожных покровов.

Скрабы, содержащие микрогранулы, дают неравномерное отшелушивание.

Угольные маски

Это средство набирает все большую популярность. Они предназначены для того, чтобы убирать загрязнения и делать кожные покровы чистыми и сияющими. Однако не все дерматологи считают хорошей идеей использование угольных масок.

На самом деле порошок древесного угля отшелушивает клетки кожи, эфирные масла, сальные нити и тонкие волоски, особенно если косметическое средство сделано в виде пленки.

Мало того, что это будет достаточно болезненно, но еще и приведет к повреждению кожных покровов.

Орехи и фрукты

Диета с высоким содержанием фруктов, богатых антиоксидантами, и полезных жиров, содержащихся в орехах, поможет сделать наши кожные покровы естественно сияющими.

Однако не стоит пытаться втирать эти ингредиенты в свое лицо. Стоит избегать применения скрабов для лица, содержащих молотые ореховые скорлупы и фруктовые косточки.

Микрочастички в этих скрабах часто имеют довольно острые и зазубренные края, в результате чего они вызывают тысячи микроскопических разрывов, повреждающих нежную кожу лица.

Эти типы косметических продуктов слишком агрессивны и в итоге они вызывают раздражение кожных покровов. В качестве альтернативы стоит использовать химические эксфолианты.

Вместо физического соскабливания верхних слоев кожи в этих продуктах применяются специальные химические растворы, предназначенные для мягкого отшелушивания.

Стоит выбирать химические эксфолианты, содержащие гликолевую кислоту, которая в натуральном виде присутствует в молочном и фруктовом сахаре.

Гликолевая кислота обладает дополнительным преимуществом. Она стимулирует выработку коллагена, что помогает уменьшить тонкие линии и морщины.

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Простые спирты

При покупке косметических средств нужно тщательно изучать упаковку. Во многих продуктах для лица содержится спирт, который может привести к высушиванию натуральных масел. Это провоцирует появление прыщей.

Несмотря на то, что спирт мгновенно обезжиривает кожу и оставляет матирующий эффект, он также довольно сильно раздражает кожные покровы и лишает их естественных увлажняющих факторов.

Чтобы компенсировать это, наша кожа со временем становится более жирной и склонной к анке.

В качестве альтернативы стоит использовать тоники на водной основе, желательно с антиоксидантами.

Масло какао

Это средство может придать коже сияние, но при этом оно может спровоцировать появление черных точек и прыщей.

Если кожа склонна к акне, то стоит использовать некомедогенные увлажняющие средства.

Густое масло какао не позволяет кожным покровам дышать.

Гидрокортизоновый крем

Крем с гидрокортизоном можно использовать для очистки раздраженной и сильно сухой кожи. Однако, не стоит наносить это косметическое средство на все лицо.

Не стоит наносить крем с гидрокортизоном на прыщи и высыпания. Обычно оно только временно снимает покраснения, а при длительном использовании вызывает стойкие проблемы с кожей, в частности, такие как истончение кожных покровов, дерматит или стероидные угри.

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Гелевый или шариковый дезодорант

Дерматологи не являются поклонниками традиционных дезодорантов и антиперспирантов. Они блокируют потовые железы, но вместе с тем, закупоривают поры.

Это может привести к появлению прыщей. Именно поэтому лучше всего использовать в качестве альтернативы порошковый дезодорант.

Абрикосовый скраб

Это популярное средство, которое вызывает сухость и раздражение кожных покровов. Кроме того, в составе присутствуют гранулы, которые представляют собой измельченные косточки абрикосов.

Они довольно грубые, жесткие и имеют неровные края. Это создает крошечные повреждения на коже, провоцируя раздражение.

Масло для загара

Стоит избегать загара, так как солнечные лучи повреждают кожные покровы, провоцируя разрушение эластичной ткани. Это приводит к появлению морщин и заставляет нас выглядеть старше.

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Не стоит использовать масло для загара, так как оно притягивает солнечные лучи.

Лучше всего использовать солнцезащитный крем. Хорошим средством являются блокираторы на основе диоксида титана и оксида цинка. Они отражают и не поглощают солнечные лучи.

Дешевый лосьон

Это жидкое и водянистое средство и в итоге руки становятся жирными, а не увлажненными. Они не только неэффективны, но и могут высушить кожу.

Лучше всего выбирать крем, так как он обеспечивает гораздо лучшее увлажнение.

Кремы против целлюлита

Целлюлит является сложным биологическим процессом, который не может исправить ни один крем.

На самом деле эти средства только вызывают обезвоживание кожных покровов и даже пигментацию.

Щетки для лица

Такие щетки достаточно жесткие, чтобы подвергать кожу их воздействию каждый день.

Часто мы можем переусердствовать, даже не осознавая этого. Когда дело доходит до отшелушивания, то не стоит использовать щетку.

Правильный уход за кожей

Стоит воздерживаться от умывания лица или проведения процедур с агрессивными химическими веществами.

Желательно применять масло чайного дерева против высыпаний. Всегда нужно изучать состав используемых средств. Если есть какие-то сомнения, то стоит проконсультироваться с дерматологом.