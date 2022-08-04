Мнение: Американский наемник Бен Валкро о военных преступлениях на Украине

«Мы резали сухожилия и заставляли плыть, чтобы посмотреть как он будет плавать без сухожилий. Нам приказали не брать противника в плен. Убитый был из Центральной России. Ему было около 18 лет» — американец Бен Велкро рассказал о расправе над российским военнослужащим под Харьковом

Помните американского наемника Бенджамина Велкро (https://t.me/rybar/35977), который мечтал расчленить Россию и поставить гей-парк на Красной площади?

Бен пару дней назад принял на грудь и сознался в зверской расправе над российским военнослужащим. А ещё поведал нам о происходящем в их подразделении.

Американец разочарован в украинском командовании из-за отсутствия у них «наступательного духа».

По его словам, командиры подставляют бойцов под удары артиллерии, а всю работу делают иностранные наемники, поэтому он подал прошение об отставке.

Спустя несколько часов Велкро напился и уже неразборчиво, путаясь в собственных показаниях, рассказал следующее.

После скандального видео с кастрацией украинского военнослужащего бойцы его подразделения пытали российского солдата.

По словам Велкро, это был «18-летний солдат с Урала или из Сибири». Ему перерезали сухожилия на ногах и заставили плыть через реку Северский Донец, после чего застрелили. Сообщать данные об убитом он отказался.

Изначально американец говорил, что солдата замучили и убили наемники из «Грузинского национального легиона», но затем утверждал, что тоже участвовал в пытках.

На нетрезвую голову Велкро сам себе противоречил, заявляя, что готов умереть в бою. Поэтому веских оснований считать, что он покинул «Интернациональный легион», ещё нет.

https://t.me/rybar/36631 – цинк

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