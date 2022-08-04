Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева

Максим Фадеев был женат дважды. Первый союз продюсера оказался неудачным и бездетным, зато со второй женой, Натальей, ему удалось построить крепкую семью. Супруги прожили в браке уже больше 25 лет и вместе воспитали единственного сына Савву. Молодой человек вырос и унаследовал от знаменитого отца не только внешние черты, но и любовь к творчеству.

Со второй супругой Максим Фадеев познакомился в начале 90-х. Продюсер увидел девушку на съемках клипа группы “Конвой” и тут же влюбился. Вскоре между ними вспыхнул роман, который привел к свадьбе. Семейный союз оказался на редкость счастливым. Однако совместная жизнь не обошлась и без тяжелых моментов.

Помимо финансовых трудностей, с которыми влюбленные столкнулись в начале супружеской жизни, им пришлось пережить настоящее горе. Через какое-то время после свадьбы влюбленные ждали пополнения в семье. Однако из-за врачебной ошибки Наталья потеряла ребенка. К счастью, тяжелое испытание не разрушило брак, а сделало его только крепче. Вскоре у супругов родился долгожданный сын Савва.

Сын Максима и Натальи появился на свет в 1997 году и стал единственным ребенком в семье. До 6 лет Савва рос в Германии, куда его родители перебрались еще до его рождения, а после переехал вместе с ними в Москву. Там мальчик пошел в школу и начал делать первые шаги в творчестве.

Примечательно, что в детстве Савва не хотел иметь к музыке никакого отношения. Фадеев был не против, чтобы наследник сам выбрал себе увлечение по душе, однако его супруга оказалась непреклонна. Под натиском матери мальчик пошел в музыкальную школу. Впрочем, учеба не повлияла на его решение. Становиться музыкантом Савва долгое время не собирался.

Окончив школу, наследник композитора поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Лишь через несколько лет у сына продюсера проснулась страсть к музыке. Теперь, по словам Фадеева, молодой человек часами пропадает в студии. Выходит, он все-таки пошел по стопам знаменитого отца. Возможно, в будущем Савва продолжит дело родителя.

В этом году Савве исполнится 25 лет. Помимо тяги к творчеству, сын Максима Фадеева унаследовал от него внешние черты. Многие считают, что молодой человек вырос точной копией отца. Кроме того, наследник композитора не стремится выставлять свою жизнь напоказ. В этом скрытный Савва тоже похож на знаменитого родителя.