Знак приверженности НАТО — сенат США одобрил принятие Швеции и Финляндии в альянс

Сенат США чрезвычайно быстро отреагировал на просьбу президента Байдена и почти единогласно одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, это историческое голосование — важный сигнал о неизменной приверженности обеих партий США трансатлантическому альянсу, а также знак того, что НАТО готово к современным вызовам.



AP

Сенат США почти единогласно одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пишет немецкий телеканал Das Erste. 95 сенаторов из разных партий проголосовали за, один отдал голос против — это был сенатор-республиканец Джош Хоули из штата Миссури. По его словам, следует уделять меньше внимания безопасности в Европе и намного больше — угрозе со стороны Китая. Республиканец Рэнд Пол при голосовании поставил отметку «присутствовал», не выразив при этом ни согласия, ни неодобрения.

Как напоминает Das Erste, палата представителей конгресса США поддержала план по принятию северных стран в НАТО в июле, приняв соответствующую резолюцию. Однако требовалось также получить одобрение сената большинством в две трети голосов. Демократы и республиканцы однозначно высказались в пользу северного расширения альянса, продемонстрировав редкое единство.

Президент США Джо Байден ранее также выступал за принятие Финляндии и Швеции в НАТО и в июле направил соответствующие документы на рассмотрение в сенат. Сенат отреагировал с быстротой выше средней, что произвело впечатление на Байдена, отмечает немецкий телеканал. Это было историческое голосование и важный сигнал о неизменной приверженности обеих партий США трансатлантическому альянсу. Это знак того, что НАТО готово к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня, подчёркивает Das Erste.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в западный оборонный альянс в мае после начала военной спецоперации РФ на Украине. После того как США проголосовали за, 23 из 30 стран — членов альянса дали согласие на включение обеих стран в НАТО.

Однако для того, чтобы они получили эффективную защиту благодаря пункту о коллективной обороне, необходимо одобрение всех государств-членов, а процесс его получения может занять до года, поясняет Das Erste.

Сомнительно, что Турция одобрит принятие северных стран в НАТО, — изначально она была единственной страной, блокировавшей процесс присоединения. Президент Эрдоган ставил определённые условия, и он видит, что они не выполнены, особенно Швецией.

Бундестаг и бундесрат одобрили двойное расширение НАТО в начале июля. Государственный министр Германии Тобиас Линднер в том же месяце передал документы по поводу принятия Финляндии и Швеции в Вашингтон в июле, напоминает немецкий телеканал Das Erste.