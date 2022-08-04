Эксперт не видит проблем у России с поставками риса из Индии

У РФ нет проблем с поставками риса из Индии. Однако Индия может принять решение о запрете всего экспорта из-за низкого урожая, вызванного недостаточным количеством осадков.

Харвир Сингх был главным редактором журнала Ruralvoice. Российский рис потребляется Россией на протяжении многих десятилетий. Обе страны торгуют в рупиях и рублях, что удобно для всех. Эксперт заявил, что экспорт риса в Россию будет продолжаться. Однако Сингх указал, что может возникнуть препятствие для экспорта риса из России.

Однако запрет индийского правительства на весь экспорт риса может вызвать проблемы. “Но общий запрет на экспорт риса [со стороны индийского правительства] – вот что может создать проблемы”.

Власти заявили, что не намерены ограничивать экспорт риса в другие страны и имеют достаточные запасы для удовлетворения спроса. 2021-2022 финансовый год в Индии закончился 31 марта, и экспорт риса вырос на 21,2 млн тонн до 17,8 млн тонн. Запасы риса в Индии сейчас составляют 66,22 млн тонн по сравнению с прогнозируемыми 13,58 млн тонн. Индия поставляет рис более чем в 100 стран. Среди ее основных потребителей – РФ и Бангладеш.