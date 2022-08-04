Российские предприниматели увеличили свой доход от Wildberry в 2,7 раза всего за полгода

За полгода выручка Wildberries выросла в 2,7 раза. В первом полугодии 2022 года на 166% увеличилась выручка онлайн-площадки для регионального бизнеса за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Сейчас он составляет 295 миллиардов рублей. Результаты Marketplace показывают, что значительный рост доходов отмечают предприниматели, продающие сантехнику (+550%), товары для садоводства (+421%), садовый инвентарь +315% и книги +300%, а также ювелирные изделия (+284%).

В январе-июне 2022 года наиболее стремительный рост продаж наблюдался у предпринимателей Тывы (+867%), Магаданской области (+822%), Ханты-Мансийского округа +421%, Республики Калмыкия (+1418%) и Якутии (+1415%). Эти предприниматели смогли увеличить свои доходы за счет продажи одежды, обуви и аксессуаров. Российские предприниматели заметили рост своей онлайн-активности. Лидерами по регистрациям в Wildberries за 6 месяцев 2022 года стали владельцы малого бизнеса из Татарстана.

С июня 2021 года из этого региона на платформу пришло почти 10 000 предпринимателей. В пресс-релизе платформы говорится, что в первом полугодии к ее онлайн-платформе присоединились 335 500 российских предпринимателей. Сейчас их общее число превысило 840 000. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.