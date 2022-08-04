 

Из-за ухода из России Adidas потерял более 100 млн. евро доходов

04.08.2022, 11:55, Разное
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Согласно опубликованному в четверг отчету, немецкая компания Adidas, производящая одежду и спортивную обувь, во втором квартале потеряла более 100 млн евро (102 млн долларов) выручки из-за приостановки деятельности в России.
Согласно опубликованному в четверг отчету компании, именно в соответствии с этим у брендов есть возможность заявить о себе. Будущее российской индустрии моды Adidas также потеряла деньги из-за ограничений по коронавирусу в Китае, Вьетнаме.

В общей сложности группа понесла убытки в размере более 300 млн евро или 306 млн долларов.

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