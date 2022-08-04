 

Макрон рассказал, как прихватил с собой магнит со счётчика в кремлевском туалете

04.08.2022, 11:33, Разное
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В интервью The New York Times Эммануэль Макрон рассказал о своей последней поездке в Россию.

Журналисты попросили его описать, как происходит приём высокоуровневых гостей в Кремле – на Западе циркулирует множество противоречивой информации на этот счёт, и многим интересны детали.

Французский лидер описал Кремль, как «громадный комплекс, больше Елисейского дворца и Белого дома».

Внутреннее убранство напоминает Францию или Австрию девятнадцатого века, хотя это и не удивительно, если мы посмотрим на царский период… Но и помещений времён СССР тоже хватает – коридор к переговорному залу был целиком перестроен и отделан в 1930-е годы.

Макрон иронично заметил, что в столовой не предлагалась водка, а комендант был без балалайки, однако некоторые вещи счёл по-настоящему странными.

– В туалете явно недавно проходил ремонт, который не успели завершить к моему визиту – прямо в стене временно оставили неприкрытый счётчик для воды, а к нему был приделан небольшой магнит. Я взял его с собой в качестве сувенира из России, но мой помощник позже сказал, что это сильный неодимовый магнит, который способен повредить данные на флеш-накопителях. Пришлось с ним расстаться, – вспомнил президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

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