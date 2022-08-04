Чоппи-боб как новинка лета-2022: для каких волос подходит модная и дерзкая стрижка

Среди новинок лета-2022 появилась очень креативная, стильная и практичная прическа под названием чоппи-боб. Впервые она появилась в 20-х годах прошлого века и сегодня, уже усовершенствованной и современной, вернулась в модные тренды сезона.

Концепция

Как уже было сказано, история этой прически насчитывает больше столетия. Чем короче становились платья и юбки, тем короче становились волосы. Сегодня стрижка представляет собой «шапочку» с акцентом на горизонтальный объем по сравнению с вертикальным. Отличительной чертой также является конкретная и прочная форма прически, которая позволяет ей выглядеть целостной и замечательно дополнять образ. Чоппи-боб может быть выполнен в разных вариациях: ровный срез, укороченный сзади, рваный, с челкой и без нее, многослойный, волнистый и пр. Вы можете выбрать любую модель, которая вам больше всего импонирует и подходит.

Преимущества

Прическа является универсальной, поскольку подходит для женщин разных возрастов (начиная от девочек и заканчивая дамами зрелых лет). К тому же эта стрижка однозначно молодит, поэтому солидные дамы могут ее смело выбирать.

Она может использоваться в качестве повседневной, вечерней, деловой, нарядной, что также является плюсом. Оригинальная техника стрижки помогает удерживать форму на протяжении целого дня с несложной укладкой или вообще без укладки.

Практичность – это одно из главных преимуществ, поскольку вам не придется долго стоять у зеркала и часто посещать салоны (укладывается легко, а отросшие волосы без коррекции выглядят так же привлекательно).

Кому подойдет

Стоит сказать, что чоппи-боб подходит практически всем представительницам прекрасного пола (мужчины также нередко предпочитают именно этот вариант). Густые волосы можно оформить так, что они будут смотреться еще более привлекательно благодаря полной горизонтальной структуре прически. Тонкие визуально прибавят в объеме, поэтому есть смысл остановить выбор именно на этом.

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Обладательницы овальной формы лица могут без опасения выбрать чоппи-боб, эта прическа будет подчеркивать красоту вашей идеальной формы. Утонченным лицам рекомендуется использовать больше объема на боковых зонах (прическа должна быть более пышной по горизонтали). Круглолицым дамам можно посоветовать укороченную длину на затылочной зоне и удлинение к лицу, аналогичный совет будет эффективным для обладательниц квадратного лица. Треугольному лицу больше подойдет больше объема на кончиках, это позволит корректировать форму до идеальной.

Как укладывать

В этом нет ничего сложного. Вы можете помыть голову и оставить волосы высыхать естественным способом. Особо привлекательно такая прическа будет смотреться на вьющихся от природы волосах. Если хотите добавить объема, это можно сделать при помощи фена с диффузором, а также с использованием щетки-брашинга, при помощи которой вы сможете приподнять волосы у корней и вытянуть их по длине.

Правильным решением будет завить прямые волосы плойкой или утюжком, эффективной будет завивка при помощи бигуди. Для лучшей фиксации перед высушиванием стоит нанести на локоны немного стайлингового средства.