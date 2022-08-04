Сухогруз Razoni вошел в Дарданеллы

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04.08.2022, 11:25, Новости дня
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Первый сухогруз с украинским зерном Razoni в районе 11.00 мск вошел в пролив Дарданеллы, после его прохождения он выйдет в международные воды. Прохождение судном пролива в прямом эфире показал телеканал ТРТ.

Ранее ожидалось, что в Дарданеллы сухогруз пройдет в среду вечером, передает ТАСС.

Как сообщил турецкий 24 канал, турецкий балкер, который направляется в Черноморск за экспортным украинским зерном, ориентировочно должен прибыть к месту назначения 5 августа.

Со ссылкой на мониторинговую группу «Института Черноморских стратегических исследований» и портал BlackSeaNews телеканал сообщает, что 31 июля судно вышло из турецкого порта Искендерун.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкера вошел в пролив Босфор.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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