Видео: Зачем русскому человеку юань
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Из-за экономической войны стран Запада с Россией доллар и евро стали токсичными валютами. Кроме того, они по сути недоступны для населения: их не столько продают, сколько показывают. Параллельно набирает популярность китайский юань. Сможет ли он заменить россиянам доллар и евро, а если да, то как скоро?
Теги:
Китай
,
Россия и Китай
,
валюта
,
экономика
,
евро
,
юань
,
доллар
,
Дмитрий Бавырин
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет