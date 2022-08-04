 

Видео: Зачем русскому человеку юань

04.08.2022, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из-за экономической войны стран Запада с Россией доллар и евро стали токсичными валютами. Кроме того, они по сути недоступны для населения: их не столько продают, сколько показывают. Параллельно набирает популярность китайский юань. Сможет ли он заменить россиянам доллар и евро, а если да, то как скоро?

Теги: 

Китай
,
Россия и Китай
,
валюта
,
экономика
,
евро
,
юань
,
доллар
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / “Мы раздели Лукашенко, сделали его изгоем”. Оппозиционер Цепкало дал первое интервью после побега

15.03.21 / Toyota прекратила прием заказов на актуальный Land Cruiser 200 в Японии

10.12.21 / Представлена форма сборной РФ для Олимпиады в Пекине

17.02.22 / Найдена связь между ухудшением когнитивных способностей и ожирением

02.09.20 / Шведская семья заколотила детей в комнате из-за страха перед коронавирусом

03.11.20 / Меган Маркл первой из британской королевской семьи проголосует на выборах

05.05.22 / Спикер Госдумы: Мобилизации в РФ не будет

23.10.21 / Власти ЦАР ответили на провокационные заявления МИД Франции о российских инструкторах

18.06.21 / Ким Чен Ын поручил подготовить Северную Корею «и к диалогу, и к конфронтации» с США

21.06.22 / Гутерриш заявил о возвращении возможной перспективы ядерного конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика