Видео: Зачем русскому человеку юань

Из-за экономической войны стран Запада с Россией доллар и евро стали токсичными валютами. Кроме того, они по сути недоступны для населения: их не столько продают, сколько показывают. Параллельно набирает популярность китайский юань. Сможет ли он заменить россиянам доллар и евро, а если да, то как скоро?

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Дмитрий Бавырин

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