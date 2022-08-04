 

Квартиры-студии дорожают быстрее всего

04.08.2022, 10:52, Разное
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За год квартиры в новостройках ТиНАО подорожали в среднем на 16%. Максимальный прирост показали студии – на 20%, до 7,2 млн рублей. Впервые средняя стоимость «квадрата» при покупке такого жилья оказалась выше 300 тыс. рублей.

Для сравнения, при покупке «однушки» средняя цена кв. м в новомосковских ЖК составляет 245 тыс. рублей, «двушки» – 211 тыс. рублей. Самая выгодная цена «квадрата» – 202 тыс. рублей – предлагается покупателям трехкомнатных лотов.

Средняя цена «однушки» за год выросла на 17%, до 9,4 млн рублей. «Двушки» в среднем предлагаются за 12,4 млн (+15% за год), «трешки» – за 15,8 млн рублей (+11%).

Резкое подорожание студий объясняется традиционно высоким спросом на квартиры такого формата. Малогабаритное жилье нередко приобретается с инвестиционной целью. Однако жилые комплексы Новой Москвы в первую очередь ориентированы на семейного покупателя, поэтому предложение квартир-студий ограничено, а самые доступные варианты быстро уходят с рынка.

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