Московскому производителю колбасных изделий предоставлен льготный кредит на развитие экспорта

Власти Москвы предоставили льготный кредит сроком на пять лет для развития экспорта колбасных изделий столичного производителя “Дымов”.

В рамках проекта “Экспорт АПК”, который был создан Фондом поддержки промышленности и предпринимательства Москвы для поддержки предприятий агропромышленного комплекса, был предоставлен заем в 100 млн рублей. Он был предназначен для стимулирования внешнеэкономической деятельности. Эти средства можно получить по ставке 5,5% годовых.

Меры поддержки позволят производителю увеличить объемы экспорта не менее чем на 130 миллионов рублей в течение ближайших пяти лет. Поддержка позволит предприятию нарастить производство, увеличить выручку и сохранить рабочие места”, – сказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельных отношений. Для расширения экспортной деятельности компании был предоставлен льготный кредит в размере 200 миллионов рублей в начале 2022 года. Город поддерживает столичный сектор на протяжении последних 10 лет.

В настоящее время в городе действует 20 программ поддержки предприятий. Московский фонд предлагает кредиты до 300 миллионов рублей по более низкой ставке, чем банки. Этой преференцией в 2021 году воспользовались производители медицинской, пищевой и легкой промышленности. Согласно отчету, сумма выданных займов достигла 1,1 миллиарда рублей”.

Это слова Владислава Овчинского, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики.