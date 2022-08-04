Таролог: Пугачева пристраивает детей в школу в Риге и «духовно привязана» к Галкину

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным сейчас находятся в Латвии. Несмотря на заверения Примадонны в том, что она уже к концу лета намерена вернуться в Россию, стало известно, что певица пристраивает детей в школу в Риге.

После изменения геополитической ситуации в мире некоторые российские селебрити поспешили покинуть страну. В их числе была и чета Пугачевой и Галкина, которые вместе с детьми выехали в Израиль. Однако позже семья перебралась в Прибалтику, где комик продолжил гастрольный тур, начатый на Ближнем Востоке. Сейчас стало известно, что Алла Борисовна, не взирая на заверения в скором возвращении в РФ, уже пытается устроить детей в школу в Риге.

По мнению экстрасенса Нателлы Гортас, Пугачева не будет возвращать сына и дочь в Россию. Также расклад карт Таро показывает, что у Примадонны существует некая «духовная привязанность» к супругу. Во многом одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса помогает ее давняя подруга, Лайма Вайкуле.

Напомним, ранее в Сети и СМИ появлялись сообщения о якобы скором возвращении певицы в РФ для того, чтобы дети имели возможность продолжить полноценное обучение. Однако «прописанный судьбой» брак исполнительницы хитов «Миллион алых роз» и «Любовь похожая на сон» изменил подобные планы, и артистка останется за рубежом вместе со всей семьей. Предсказательница также развеяла слухи о якобы разладах между Пугачевой и Галкиным, назвав их отношения гармоничными.