 

Иван Ургант выступил на частной вечеринке в Санкт-Петербурге

04.08.2022, 10:30, Разное
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Телеведущий Иван Ургант, уехавший из РФ после усложнившейся гео-политической ситуации, вернулся на Родину. Однако его визит оказался временным, шоумен всего лишь приехал заработать денег и выступил на частной вечеринке в Санкт-Петербурге.
Начавшаяся в феврале спецоперация на Украине вызвала неоднозначную реакцию в российском обществе. Так, целый ряд селебрити, опасаясь санкций со стороны Запада, поспешили выехать за границу. В их числе был и Иван Ургант, резко критикующий действия властей страны. Долгое время шоумен не выходил на связь с представителями журналистского цеха. Не высказывал он и намерений возвращаться на родину. Однако сейчас стало известно о его недавнем визите в Россию.

СМИ сообщают, что приехал на родину артист на время, и то для того, чтобы пополнить свои финансы. Иван Ургант посетил Северную столицу для проведения частной вечеринки. Стоит напомнить, что ранее шоумен уже приезжал в Российскую Федерацию, и его цель была такой же. Тогда он выступил на корпоративе одного из омских банков.

По некоторым данным, звезда все же проживает сейчас в России, не афишируя подробности своей частной жизни. Популярная ранее программа «Вечерний Ургант» была снята с эфира и до сих пор не ясно, какова будет ее дальнейшая судьба. Несмотря на слухи, что телеканал снова запустит передачу снова, но уже с другим ведущим, зрители так и не смогли снова увидеть любимое шоу.

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