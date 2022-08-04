 

Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград

04.08.2022, 10:00, Новости дня
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Росморречфлот зарегистрировал новую морскую транспортную линию «Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград», до этого паромы ходили только до Балтийска, сообщила пресс-служба «Росморпорта», который стал ее оператором.

«Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию «Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград» на основании обращения ФГУП «Росморпорт» в соответствии с приказом Минтранса России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что ФГУП «Росморпорт», являясь оператором этой морской линии, задействовало на ней два морских судна: железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» и многофункциональное судно URSA MAJOR.

В сентябре 2022 года дополнительно планируется поставить на линию железнодорожный паром «Генерал Черняховский» после окончательной приемки судна.

Агентами предприятия по оформлению документов на морскую перевозку грузов и пассажиров, а также по организации перевозочного процесса на паромной линии выступают ООО «Оборонлогистика» (перевозка железнодорожных вагонов) и ООО «ТБК» (накатная техника, генеральные грузы и пассажиры).

Железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» работает на линии, соединяющей морские порты Усть-Луга и Калининград, с 4 марта 2022 года. За это время он совершил 50 рейсов и перевез более 270,4 тысячи тонн грузов, в том числе 3362 вагона, 1383 единицы накатной техники.

Многофункциональное судно URSA MAJOR работает на линии с 21 апреля 2022 года. Судно совершило 31 рейс и доставило более 38,9 тыс. тонн грузов, в том числе 992 единицы накатной техники и 1880 двадцатифутовых контейнеров.

Напомним, в марте президент Владимир Путин на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский» заявил, что морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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