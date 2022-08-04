 

ВСУ массово отказались выполнять приказы в районе Артемовска

04.08.2022, 10:00, Новости дня
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Разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его информации, «массовое неповиновение военнослужащих ВФУ, несущих службу в районе населенного пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер. «На зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, заведен ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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