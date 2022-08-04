ВСУ массово отказались выполнять приказы в районе Артемовска
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его информации, «массовое неповиновение военнослужащих ВФУ, несущих службу в районе населенного пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер. «На зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, заведен ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет