ВСУ массово отказались выполнять приказы в районе Артемовска

Разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его информации, «массовое неповиновение военнослужащих ВФУ, несущих службу в районе населенного пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер. «На зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, заведен ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске.

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