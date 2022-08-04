 

Ростех нарастил объемы производства комплектующих для микросхем

04.08.2022, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (ОНПП «Технология») госкорпорации «Ростех» почти в три раза увеличило производство ситалловых подложек – ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«За первое полугодие ОНПП «Технология» выпустила около 20 тысяч таких изделий. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего до конца года мы поставим заказчикам порядка 75 тысяч ситалловых подложек», – передает ТАСС слова гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

Значительный рост объемов выпуска этих изделий поможет перекрыть возросшие потребности отечественной радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции, отмечается в сообщении. Существующие мощности предприятия позволяют обеспечивать выпуск до 100 тыс. изделий в год.

Ситаллы – это высокопрочные материалы, полученные в результате объемной кристаллизации стекла. Ситалловые подложки предназначены для микросхем и различного вида изделий электроники. На таких подложках располагаются дорожки микросхем, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий, поясняется в сообщении Ростеха. Серийное производство ситалловых подложек было организовано на ОНПП «Технология» в 2018 году, ранее эта продукция, необходимая предприятиям радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса, поставлялась из-за рубежа.

Ранее ученые лаборатории прикладных нанотехнологий МФТИ разработали и испытали новую плату цифрового приемника, основанную преимущественно на российских компонентах, она будет обеспечивать связь для малых космических аппаратов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.20 / Партия пенсионеров поддержала требующих снизить плату за обучение студентов

19.07.21 / Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения

11.06.21 / Туроператоры назвали количество желающих стать участниками вакцинных туров в Россию

10.08.21 / Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих

30.06.20 / Мадуро выдворяет посла ЕС из Венесуэлы

04.06.22 / Увеличилось число пострадавших в Донецке от обстрелов ВСУ

23.07.20 / В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева

02.07.20 / В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

10.07.21 / В РФ новый рекорд смертности от COVID-19

30.06.21 / С момента выхода первого Apple iPhone прошло 14 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика