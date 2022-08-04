Ростех нарастил объемы производства комплектующих для микросхем

Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (ОНПП «Технология») госкорпорации «Ростех» почти в три раза увеличило производство ситалловых подложек – ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«За первое полугодие ОНПП «Технология» выпустила около 20 тысяч таких изделий. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего до конца года мы поставим заказчикам порядка 75 тысяч ситалловых подложек», – передает ТАСС слова гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

Значительный рост объемов выпуска этих изделий поможет перекрыть возросшие потребности отечественной радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции, отмечается в сообщении. Существующие мощности предприятия позволяют обеспечивать выпуск до 100 тыс. изделий в год.

Ситаллы – это высокопрочные материалы, полученные в результате объемной кристаллизации стекла. Ситалловые подложки предназначены для микросхем и различного вида изделий электроники. На таких подложках располагаются дорожки микросхем, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий, поясняется в сообщении Ростеха. Серийное производство ситалловых подложек было организовано на ОНПП «Технология» в 2018 году, ранее эта продукция, необходимая предприятиям радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса, поставлялась из-за рубежа.

Ранее ученые лаборатории прикладных нанотехнологий МФТИ разработали и испытали новую плату цифрового приемника, основанную преимущественно на российских компонентах, она будет обеспечивать связь для малых космических аппаратов.

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