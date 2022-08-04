 

В Китае представили мобильное приложение, за две секунды определяющее наличие прививки от COVID-19

04.08.2022, 9:33, Разное
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Китайская государственная компания 军事生物技术 («Биологические технологии») представила мобильное приложение «Бао линь цзяо» для мобильных устройств с Android и Harmony OS на борту.

Разработчики утверждают, что их программа может менее чем за две секунды определить, был ли человек поблизости вакцинирован от COVID-19.

На данный момент поддерживается распознавание только западных вакцин – всех препаратов, кроме индийского, китайского и российского. Китайцы не раскрывают, как работает алгоритм, но обещают высокую точность: 60-75% при экспресс-тесте (до 2 секунд) и 75-92% в стандартном режиме (до 10 секунд). Предусмотрен и режим высокоточной детекции – тогда приложение может попросить отойти в зону с более низким уровнем помех, а также приложить смартфон непосредственно к телу испытуемого.

Для работы «Бао линь цзяо» нужно зарегистрировать аккаунт на китайский номер телефона, в ближайшем будущем появится поддержка и других стран. Программа просит доступ к Bluetooth-чипу и датчику электромагнитного поля, если таковой имеется в телефоне – с ним проверка будет проходить быстрее и точнее.

По утверждению китайских учёных, их разработку можно будет использовать не только для оперативного выявления невакцинированных в местах скопления людей, но и для выявления лиц, купивших поддельную справку о прививке. Ведётся работа над аналогичным программным обеспечением для медучреждений и мобильных тестировочных бригад.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

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