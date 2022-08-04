Памятник освободителям Риги утилизируют после демонтажа

В Латвии «Музей оккупации» посчитал, что ни один из элементов памятника советским воинам в Риге не имеет художественной ценности, поэтому он должен быть полностью утилизирован. Как передаёт DELFI, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после демонтажа монумента в Пардаугаве не планируется сохранить ни одной его части.



AP

После демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве не планируется сохранить ни одной его части. Как передаёт DELFI, об этом заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Он рассказал, что памятник будет снесён по частям. Так как «Музей оккупации» не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, памятник будет полностью утилизирован.

На 4 августа назначено заседание Комитета РД по финансовым и административным делам, на котором будет принято решение о финансировании демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве. По неофициальным данным, на это может потребоваться €2,1 млн.

Стакис сказал, что демонтаж памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк. Застройщик для выполнения работ уже выбран, но из соображений безопасности муниципалитет не будет раскрывать его раньше времени. По этой же причине не анонсируется и начало работ по демонтажу.