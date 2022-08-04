Соснин, бывший игрок “Динамо”, завершил карьеру из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Бывший игрок московского “Динамо” Антон Соснин объявил о завершении профессиональной карьеры из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом Соснин рассказал в четверг в беседе с ТАСС.

Когда у меня был контракт с “Динамо”, я получил тяжелую травму. Мне требовалось лечение в течение 8 месяцев. Тренер тогда меня переубедил. Он искал игроков, готовых играть, а я 8 месяцев не мог тренироваться. Не было ни одной игровой практики. Естественно, ему нужно было сразу увидеть победу – это совершенно нормально. Начался чемпионат, потом были тренировочные сборы. Через год, семь месяцев и паузу я наконец-то смог играть в Премьер-лиге. За несколько месяцев сезон был завершен. Я сыграл три-четыре матча и выходил на замену. В основе я сыграл один матч”. Соснин заявил, что в нижнекамский “Нефтехимик” его пригласил Кирилл Новиков в феврале 2021 года.

Он играл в “Динамо” под его руководством. После того как я уже дал на все согласие, меня обязали пройти медицинское обследование. Оказалось, что мое сердце было поражено коронавирусом. Хотя я не чувствовал стресса, он был. Однако “Нефтехимик” решил не рисковать. Кирилл был достаточно добр, чтобы помочь мне после такой стрессовой ситуации. После лечения до лета мое состояние улучшилось, и сейчас я в порядке. Я уехал в ФНЛ играть за другую команду (Футбольная национальная лига, бывший “Мелбет” – Первая лига – прим. ТАСС).

У меня есть дочь и сын от первого брака в Санкт-Петербурге. Когда я уезжал на сборы, то подумал: “Если я поеду в другой город и у меня будет ребенок из Москвы или Петербурга, то я буду целый день в разъездах и кидать монетку, чтобы посмотреть, кто выиграет”. Он сказал, что выбрал семью и детей, и именно так он завершил свою карьеру.

Он также пояснил о том, как готовится к тренерской деятельности и о своих планах получить тренерскую лицензию. С января я начал учиться, чтобы стать тренером. В мае я получил сертификат УЕФА B. Главный тренер команды Broke Boys Medialogy предоставил мне должность главного тренера. Сначала я был в гостях у Виталика (бывший защитник “Динамо” Виталий Дьяков – прим. ТАСС), и он мне сказал: “Поехали, будем играть за блогеров”. Поначалу так и было, и в итоге так и получилось”. Соснин заявил, что теперь все мои мысли крутятся вокруг этого.

Есть ли мысли о получении лицензии УЕФА Pro?

Да, я бы хотел добиться большего. Я буду стараться изо всех сил. Правила изменились, и теперь Академия РФС придерживается новой политики: ты должен упорно трудиться, чтобы заработать свою лицензию.

Соснин, которому на момент отставки было 32 года, выступал в различных амплуа за “Динамо”, краснодарскую “Кубань” и самарские “Крылья Советов”. Его профессиональная карьера завершилась 1 июля 2022 года.