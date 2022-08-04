 

Главгосэкспертиза утвердила 700 новых смет в связи с ростом стоимости строительных материалов

04.08.2022, 9:05, Разное
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По данным пресс-службы Главгосэкспертизы РФ, в РФ утверждено более 670 государственных контрактов на строительство с целью повышения стоимости материалов.
Эта мера поддержки была введена почти год назад. По данным службы, “со 2 августа 2022 года, когда была запущена новая мера поддержки, было подано 1 148 заявок на повышение стоимости контрактов”, и 673 из них были одобрены.

По данным Главгосэкспертизы, 30% всех заявителей подали заявки на увеличение стоимости своих контрактов. Это по сравнению с 20% в четвертом квартале 2021 года. Сторонам удалось договориться об увеличении стоимости госконтракта. Речь идет о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сохранении объектов культурного наследия. Допустимо увеличение стоимости не более чем на 30%.

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