Главгосэкспертиза утвердила 700 новых смет в связи с ростом стоимости строительных материалов

По данным пресс-службы Главгосэкспертизы РФ, в РФ утверждено более 670 государственных контрактов на строительство с целью повышения стоимости материалов.

Эта мера поддержки была введена почти год назад. По данным службы, “со 2 августа 2022 года, когда была запущена новая мера поддержки, было подано 1 148 заявок на повышение стоимости контрактов”, и 673 из них были одобрены.

По данным Главгосэкспертизы, 30% всех заявителей подали заявки на увеличение стоимости своих контрактов. Это по сравнению с 20% в четвертом квартале 2021 года. Сторонам удалось договориться об увеличении стоимости госконтракта. Речь идет о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сохранении объектов культурного наследия. Допустимо увеличение стоимости не более чем на 30%.