Транзит российского газа через Украину 4 августа мог достигнуть 41,9 млн. кубометров

По данным оператора газотранспортной системы Украины, транзит российского газа через территорию страны может составить около 41,9 млн кубометров в сутки.

Это несколько меньше, чем сообщалось накануне. По состоянию на 4 августа номинаций на транзит газа из РФ через “Сохрановку” не было, тогда как через “Суджу” возможен транзит около 41,9 млн. кубометров в сутки.

Накануне “Газпром” сообщил, что из Украины в Европу было транзитировано 41,7 млн кубометров газа. Газпром поставляет газ в Европу транзитом через Украину с использованием газоизмерительной станции “Суджа”. Однако запросы из Европы на прокачку газа через Сохрановку были отклонены.

Государственная таможенная служба Украины заявила, что транзит газа через Украину прекращается на станции Сохрановка с 11 мая. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами. Она также сообщила, что пограничная компрессорная станция “Новопсков”, Луганская область, не может быть проконтролирована. УГТСУ заявила, что заявки на транспортировку будут приниматься, а прием газа будет прекращен. Однако 10 мая Государственная таможенная служба Украины заявила, что с 11 мая страна прекращает транзит газа в Европу через станцию Сохрановка. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами.

Она также сообщила, что не может контролировать пограничную компрессорную станцию “Новопсков” в Луганской области. В ответ на предложение УГССУ перевести все объемы транзита в альтернативный пункт входа российских транзитных газов – Суджа, крупнейшая газораспределительная станция в Курской области, – “Газпром” заявил, что это технически невозможно, исходя из российской системы потоков.