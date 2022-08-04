Тюменец ударил свою возлюбленную по голове битой

Жители Тюмени были недовольны тем, что их возлюбленный пытался прекратить спор между ними. Он нанес своей девушке несколько ударов битой.

Об инциденте рассказали “URA.RU” в пресс-службе УМВД РФ по Тюмени. В полицию позвонил работник одной из больниц и сообщил, что житель Боровского, 34 лет, находится на лечении с травмой головы.

По словам сотрудника полиции, травма пострадавшего была получена в результате драки между подозреваемым и его приятелем. По словам пострадавшего, между подозреваемым и его приятелем произошла драка. Женщина стала свидетелем инцидента, вмешалась и разняла их. Как пишет пресс-служба полиции, мужчине эта идея не понравилась, он достал биту и нанес потерпевшему еще три удара по голове.” Уроженец Тюмени, безработный житель двадцати лет был взят под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 2 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. Он может провести за решеткой до пяти лет подряд.