 

Тюменец ударил свою возлюбленную по голове битой

04.08.2022, 9:05, Разное
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Жители Тюмени были недовольны тем, что их возлюбленный пытался прекратить спор между ними. Он нанес своей девушке несколько ударов битой.
Об инциденте рассказали “URA.RU” в пресс-службе УМВД РФ по Тюмени. В полицию позвонил работник одной из больниц и сообщил, что житель Боровского, 34 лет, находится на лечении с травмой головы.

По словам сотрудника полиции, травма пострадавшего была получена в результате драки между подозреваемым и его приятелем. По словам пострадавшего, между подозреваемым и его приятелем произошла драка. Женщина стала свидетелем инцидента, вмешалась и разняла их. Как пишет пресс-служба полиции, мужчине эта идея не понравилась, он достал биту и нанес потерпевшему еще три удара по голове.” Уроженец Тюмени, безработный житель двадцати лет был взят под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 2 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. Он может провести за решеткой до пяти лет подряд.

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