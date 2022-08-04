В Челябинской области наблюдалось снижение цен на овощи

В торговых сетях Челябинска снизились цены на овощи. Как рассказали “URA.RU” в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), больше всего в розничных магазинах снизились цены на капусту и картофель.

Анализ данных министерства сельского хозяйства “Пятерочки”, “Спар”, “Магнита” показал, что за последние две недели цены на продукты питания снизились. Больше всего пострадали цены на картофель, свежую белокочанную капусту и картофель кг -14,79% (-8,90 руб.), свежую зеленую капусту кг -14,64% и яйца куриные, 10 штук, -9,98 (-6,24 руб.).

Комитет отметил, что за последние две недели цены на 10 из 14 продуктов, считающихся социально значимыми, снизились, а на четыре – незначительно выросли. Незначительные отклонения в сторону повышения наблюдались на муку пшеничную (+2,52 руб.), масло подсолнечное +2,43% (+2,85 руб.) и грудку куриную +2,06% (+3,46 руб.).