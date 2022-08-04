Мнение: Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролось на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут.

Украинский лоцманский катер «Орлик», который на прошлой неделе подорвался на украинской же мине в устье Дуная, не смогли поднять. Дело в том, что плавучий кран, отправленный во вторник для подъема судна, также был подорван. Об этом сообщил в среду портал Украина.ру.

В военном командовании «Юг» ВСУ подтвердили украинским СМИ, что плавкран получил повреждение при детонации «неизвестного взрывного устройства» в устье Быстром – в одной из проток, соединяющих крупнейшую реку Европы с Черным морем. Сообщается, что экипаж плавучего крана самостоятельно организовал борьбу за живучесть.

Украина.ру констатирует: «Орлик» стал уже вторым по счету вспомогательным судном, которое гибнет в этом районе. 28 июля в том же дунайском устье Быстром при столкновении с дрейфующей миной подорвалось малое гидрографическое судно «Шляхович», которое промеряло глубины. По данным издания Ukrainian Shipping Magazine, «Шляхович» получил повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям. Сейчас гидрографическое судно находится на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря.

Поскольку точное местоположение мин, заложенных ВСУ, неизвестно, то это сдерживает возобновление курсирования украинских сухогрузов с зерном. При этом напомним, что о возобновлении судоходства по каналу Дунай – Черное море (проходящего через дунайскую дельту) Киев сообщил еще 9 июля, вскоре после отвода российского контингента с острова Змеиный.

Причиной инцидентов стало то, что ВМС Украины еще в феврале спешно и без раздумий вели минирование дунайского устья, отмечает Украина.ру. Таким образом украинские военные пытались не допустить высадку российского десанта в Одессе, Южном (Одесская область), Очакове (Николаевская область) и других портах. Но минные заграждения были выставлены неумело, отметил капитан 3-го ранга запаса Максим Климов. Шторм сорвал боеприпасы с якорей, после чего их стало относить течением в открытое море, отмечают эксперты. Мины были обнаружены у румынского и даже турецкого берегов. Так, в конце марта турецкие военные обезвредили украинский плавучий боеприпас в устье Босфора, из-за чего транзит по стратегически важному проливу пришлось временно перекрыть.

«Украинская военно-минерская бесхозяйственность начала давать результаты и в устье Дуная», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Он подчеркнул:

«Устье Дуная имело большое значение для навигации, но теперь туда додрейфовали украинские мины, и это означает, что как прежде возить зерно будет небезопасно – возможны новые инциденты.

Таким образом, важнейший для Европы речной маршрут оказался недоступен. Украина и здесь смогла отличиться».

«Могут пострадать румынские суда и суда под другими флагами. Нужно срочно принимать меры, чтобы отслеживать эти боеприпасы, которые стали фактором неожиданности», – подчеркивает Колташов. При этом экономист уверен, что Евросоюз вряд ли будет публично выражать недовольство минированием Дуная и сделает вид, что ничего не случилось и проблемы не существует.

Климов также полагает, что аналогичные инциденты при впадении Дуная в Черное море вполне возможны. «Я не исключаю, что украинскими военными не составлялись карты минных полей, – отмечает капитан 3-го ранга запаса. – На Украине очень низкая культура минного дела. Но мина – это такая вещь, которая не допускает к себе легкого отношения, поэтому возможны новые подрывы». Единственное, что несколько снижает опасность, – низкое качество подготовки самих мин, указывает собеседник. По опубликованным в Сети кадрам было видно, что в ряде случаев с боеприпасов не снимались предохранительные колпаки. По оценке Климова, исходя из этого до 50% украинских морских мин совершенно безопасны.

Но очевидно, что прохождение судов через дунайские «гирла» (протоки в дельте) становится своего рода лотереей, констатируют эксперты. Если мины до Турции, «поэтому мне страшно представить, что творится где-то в камышах в устье реки», отметил экономист Иван Лизан. «Судов стало проходить меньше. Нужно учитывать тот факт, что ни одно не выйдет в море без страховки, с которой долгое время были проблемы. Суда, которые выходят в зону боевых действий, страховать накладно – слишком высоки риски. В связи с этим многим судовладельцам выгоднее не выпускать суда из порта, чем нести на себе финансовые риски и решать вопросы со страховой компанией», – отметил собеседник.

Лизан подчеркивает, что Дунай в первую очередь важен для самой Украины, потому что эта транспортная артерия используется для торговли. «В устье Дуная находится несколько морских портов, через которые вывозилось зерно, причем это происходило еще до заключения зерновой сделки. Морские порты были заблокированы, а Ренийский порт работал и осуществлял отгрузку зерна. А тот факт, что теперь там полно мин, – это проблема вооруженных сил Украины (ВСУ). Они ставили эти мины и им их снимать. Россия не будет этим заниматься. А с учетом того, что ВСУ сейчас не до того, то возможны новые инциденты», – говорит эксперт.

По мнению капитана 3-го ранга запаса Климова, теоретически очистить акваторию устья Дуная от украинских мин будет легко. «Это в основном малые якорные мины с положительной плавучестью. Их ставили возле Одессы, – отметил собеседник. – Если такой боеприпас падает на грунт, то он фактически безопасен. Плавающие якорные мины вытраливают, их очень хорошо видят гидроакустические станции, то есть проблем с их поиском нет. При проведении профессиональных противоминных действий акватория легко вычищается – во всяком случае фарватер быстро делается безопасным. Но для начала противоминных операций должны быть прекращены боевые действия. Украина на это не пойдет».

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