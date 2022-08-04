Мнение: РФ укрепляет свои позиции в «остальном» мире

В первые месяцы спецоперации европейские лидеры никак не могли определиться, стоит ли им общаться с Кремлем. Польша и Прибалтика призывали к полному бойкоту. Напротив, канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон созванивались с Владимиром Путиным, надеясь стать миротворцами в украинском кризисе. За такой настрой они даже получили «оплеуху» от эстонского премьера, требовавшей не звонить в Кремль.

Так или иначе, несмотря на разницу подходов, и Западная, и Восточная Европа действовали в рамках англо-американской геополитики. Последняя заключается в создании очагов нестабильности вокруг РФ и ее экономическом удушении. Макрон и Шольц разговаривают с Путиным, но одновременно поставляют Украине тяжелое вооружение. То есть, как говорит лидер правящей в Италии партии Джузеппе Конте, «подливают масло в огонь». Они работают на ту же цель – ослабление и изоляцию России.

Если бы мир ограничивался странами НАТО, то заветная цель ушедшей в отставку эстонского премьера Каи Каллас и ее польских друзей исполнилась бы хоть завтра. Но мир – это больше чем 30 стран НАТО. Последние два-три месяца Владимир Путин и Сергей Лавров доказывают этот тезис своими зарубежными визитами. За сравнительно небольшой срок Лавров объездил почти полмира. Он побывал в Индии, Китае, Магрибе, странах Персидского залива, Турции, Иране и на днях посетил четыре страны Африки. Индонезия ждет Путина на саммит G20. Но поедет ли сам российский лидер на Бали – большой вопрос.

Президент Путин в конце июня слетал в Ашхабад, чтобы принять участие в саммите Каспийских государств. Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан всегда представляли стратегическое значение для России. Азербайджан – приграничная страна, транзитер в Иран и звено проекта «Север-Юг». С Казахстаном самая протяженная граница. Иран – партнер по Сирии, а Туркменистан – граница с беспокойным Афганистаном. Заменить Европу каспийские страны РФ не смогут, но способны помочь ослабить эффект от санкций с выгодой для себя. Казахстан, например, готов разместить у себя компании из России, чтобы реэкспортировать их товары на российский рынок. Азербайджан тоже может заняться «параллельным импортом». Иран уже занимается экспортом российской нефти и газа в Оман, Пакистан, ОАЭ. Одновременно Иран вместе с Азербайджаном готовы перейти на оплату товаров в национальных валютах, в обход евро и доллара.

Не менее важным был визит главы российского государства в Иран. Формальным поводом служила встреча в формате «астанинской тройки» по Сирии, который страны сформировали еще в 2017 году и смогли за счет него создать зоны деэскалации. Проблемы в Сирии все еще существуют. Гражданская война не закончилась. Россия с Ираном поддерживают Асада, а Турция его противников. Москва и Тегеран недовольны сохранением террористического ядра в Идлибе. Они считают, что по сочинской сделке Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана «очищением» Идлиба должны заняться турки. С другой стороны, у самой Турции есть претензии к России. Анкару раздражает сохранение двух полос территорий на сирийско-турецкой границе под контролем курдских отрядов. На встрече в Тегеране согласовать эти моменты не удалось, но турецкий и российский президенты смогли с иранским коллегой Ибрахимом Раиси найти общий знаменатель – прекращение американской оккупации Заевфратья.

От Ирана больших сюрпризов в Вашингтоне сейчас не ждут. В Тегеране у власти консерваторы, разочарованные в «ядерной сделке». Хотя вывод Ирана из-под санкций в случае подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) дал бы шанс на замещение российских энергоносителей на европейском рынке. А вот сохранение партнерских отношений РФ с Турцией – настоящий раздражитель для США. Турция – страна НАТО. НАТО противостоит РФ на Украине. Но Эрдоган не только не пошел на санкции, а думает о том, как еще укрепить торгово-деловые связи с Россией. Турция страдает от инфляции и не может позволить себе роскошь отказаться от русских туристов, что уже начала делать Европа. Газовые соглашения с «Газпромом» продлеваются. АЭС «Аккую», в отличие от заблокированного Европой «Северного потока-2», строится.

Благодаря усилиям Эрдогана удалось убедить украинского президента Владимира Зеленского согласиться на сделку по вывозу зерна, от которой выиграла не только Украина и Турция, но ряд стран Африки и Ближнего Востока. Турецкий лидер своим поведением показывает пример Шольцу и Макрону, которые под давлением Америки ставят Европу на грань газового голода. На днях в интервью каналу TRT Эрдоган сказал, что отношение западных лидеров к Путину не красит их.

Запад пристально наблюдает за попытками РФ закрепить свое влияние в не западных странах и пытается подорвать эти усилия. В Индию по пятам Лаврова устремились западные эмиссары. В 2023 году Россия проведет второй саммит с лидерами стран Африки, но президент США Джозеф Байден примет аналогичный саммит в декабре 2022-го.

Как минимум 17 стран Африки, отказавшихся на Генассамблее ООН голосовать за резолюцию о «российском вторжении в Украину», открыты к новому сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, продовольствия и вооружений. Российские компании строят первую АЭС в Египте, нефтепровод в Уганде и готовы увеличить поставки зерна в ту же Уганду и другие страны. Так что пока попытки США и европейских стран помешать РФ укреплять контакты с не западными странами не дали эффекта. Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть и не присоединяются к санкциям, хотя Вашингтон уже публично угрожает экономическими мерами. Саудовская Аравия нарастит добычу нефти только через пять лет, а не сегодня, как того, фактически, требовал Байден.

Одним словом, Россия формирует многополярный мир.

—