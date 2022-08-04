США рискуют отстать в космической гонке от России и Китая

Долгие годы США оставались лидером космической гонки, однако сегодня Америка рискует остаться позади РФ и Китая. Как пишет The Hill, Америке необходимы инвестиции в образовательные программы и научно-исследовательские работы в области освоения космоса, поскольку без стабильного финансирования со стороны как государственного, так и частного секторов, а также без специалистов для проведения исследований в области точных наук США рискуют потерять нынешнее конкурентное преимущество.



AP

Высадившись на Луну, Соединённые Штаты утвердили свой статус лидера космической гонки, начало которой положил в 1957 году Советский Союз запуском на орбиту первого искусственного спутника. Однако, как пишет The Hill, данное противостояние не закончилось, оно только начинается, и теперь США рискуют остаться позади.

Как отмечают авторы материала, хотя Америка и остаётся безоговорочным лидером в этой области, на горизонте маячит риск потерять преимущество перед Китаем и Россией. Пекин идёт напролом со своей космической станцией «Тяньгун», а Москва недавно объявила о намерении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Вашингтон вот уже много лет полагается на российские корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС и обратно. Разрыв отношений вынуждает страну обратиться к коммерческим партнёрам из частного сектора, таким как SpaceX, которая четырежды доставляла астронавтов НАСА на МКС.

Авторы статьи отмечают, что США лидировали в области инновационных исследований и разработок с начала XX века, но сейчас всё застопорилось, тогда как конкуренты добиваются огромных успехов. Учащиеся американских средних школ занимают 18-е место по уровню знаний естественных наук и 37-е по математике, а первое в обоих случаях принадлежит Китаю. Пандемия COVID-19 лишь усилила отрыв. Между тем, согласно последним данным Национального научного фонда, мировое лидерство США в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ быстро ослабевает: в 2019 году в стране выполнили примерно 27% от общего объёма по сравнению с китайскими 22%. В период с 2010-го по 2019 год Вашингтон на 10% сократил финансирование исследований и разработок.

Как заключают авторы статьи, благодаря инвестициям в образовательные программы и научно-исследовательские работы в области освоения космоса США могут преодолеть этот разрыв, расширить возможности для будущих поколений, сохранить глобальное лидерство, укрепить экономику и нацбезопасность. Однако без стабильного финансирования со стороны как государственного, так и частного секторов, а также без специалистов для проведения исследований в области точных наук Америка рискует потерять нынешнее конкурентное преимущество.