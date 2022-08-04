Тишковец, синоптик в России предупредил о “температурном форсаже”

Россияне ждут “повышения температуры” и 30-градусной жары в начале августа. Об этом рассказал Евгений Тисковец.

Наступил последний месяц, и мы пересекли так называемый климатический экватор. Но лето не собирается покидать свои позиции. В конце августа лето усилило жару. Уже сейчас температура воздуха повышается на 27-29 градусов и даже больше. В Центральной РФ к концу августа температура поднимется до 27-32°F. Шестого и пятого августа столбики термометров достигнут отметки в 30 градусов.

В интервью радио Spitnik Тишковец заявил, что этот температурный диапазон на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Как пишет RT, ранее Тишковец заявил, что необычно продолжительная жара в РФ продлит купальный сезон. По данным “Национальной службы новостей”, в выходные дни температура в Москве поднимется до +33 градусов.