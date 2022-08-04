 

Ханты-Мансийский автономный округ – поле битвы за право защищать университет от охранников

04.08.2022, 7:43, Разное
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Сургутский государственный университет (СурГУ), сотрудники двух частных охранных фирм – “СКБ-Югра”, и “Илир”, поссорились, но не поделили предмет.
В фактах конфликта хорошо разбирается юрист охранной фирмы “Центурион” Евгений Троицкий, который побеседовал с “URA.RU”. Охранники из “Илира”, вооруженные резиновыми палками и пытавшиеся проникнуть в здания университета, нанесли серьезные телесные повреждения сотрудникам “СКБЮгра”, которые оказывали охранные услуги. Троицкий заявил, что ЧОП “Илир”, самовольно вошел на территорию кампуса 2 августа, без какого-либо договора, и препятствовал оказанию услуг учреждению “СКБ-Югра”.

Евгений Мальчиков, руководитель ЧОП “Илир”, пояснил “URA.RU”, что его охранники выполнили свою работу и выгнали с территории учреждения посторонних людей. Им противостояли сотрудники “СКБ-Югры”. Мы выиграли тендер на охрану СурГУ. Администрация университета начала оказывать на нас давление сразу после того, как мы вошли на объект.

Они сфабриковали кучу лжи и в одностороннем порядке расторгли контракт. Мы считаем, что это незаконно. Контракт не является для нас обязательным. Мы останемся на объекте. Руководство “Сургута” может подать на нас в суд. Мальчиков заявил, что мы не пустим на объект охрану.

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