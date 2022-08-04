Открытое горение ликвидировано на складе Ozon

Открытое горение ликвидировали в Подмосковной Истре, где загорелся склад Ozon, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 5.45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что возгорание на складе Ozon в Московской области локализовали на территории в 55 тыс. квадратных метров.

Напомним, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб. Площадь возгорания доходила до 35 тыс. квадратных метров. К тушению привлечено около 100 человек, три вертолета и пожарный поезд.

Причиной назывался как поджог, так и неисправность электрооборудования. Позже власти городского округа Истра сообщили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.

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