Стартовали масштабные учения ВС Китая вокруг Тайваня

Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали, информирует Центральное телевидение Китая.

Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья, информирует РИА «Новости».

Телеканал напоминает о предупреждении китайской стороны морским судам и самолетам не заходить в акваторию и воздушное пространство районов проведения учений, координаты которых были опубликованы ранее.

Ранее сообщалось китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.

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