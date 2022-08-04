Российские военврачи провели прием гражданского населения Запорожской области

Выездная бригада врачей медицинского отряда специального назначения Южного военного округа провела прием населения в поселке Кирилловка Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

С просьбой о помощи к российским военным медикам обратились представители военно-гражданской администрации поселка в связи с тем, что после начала специальной военной операции многие специалисты первичного медицинского звена уехали из Кириловки на подконтрольную Киеву территорию.

«Для оказания первичной медицинской помощи, консультаций и обеспечения лекарственными препаратами в поселок прибыла выездная бригада военных врачей, которая включает в себя основных специалистов (хирург, невропатолог, терапевт, ЛОР и др). Медики провели прием всех нуждающихся, дали консультации по дальнейшему лечению, а также выдали необходимые медицинские препараты тем, у кого нет возможности их приобрести в аптеках», говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

В ходе приема была проведена хирургическая операция по удалению гнойной атеромы у одной из местных жительниц. Военные медики абсолютно бесплатно помогли женщине, и она уже идет на поправку.

Прием пациентов российские военные врачи организовали на базе местного фельдшерско-акушерского пункта.

В дальнейшем специалисты медицинского отряда специального назначения ЮВО продолжат практику оказания медпомощи населению Запорожской области.

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