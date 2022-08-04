 

Кремль шантажирует Европу

04.08.2022, 7:18, Разное
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Российский газовый монополист “Газпром” назвал невозможным вернуть отремонтированную турбину Siemens на компрессорную станцию газопровода “Северный поток”.

Ремонтом, а затем задержанием двигателя корпорация объясняла снижение поставок газа в Германию. Там заявляют, что настоящая причина задержки – действия самого “Газпрома”.

Война в УкраинеВ сообщении, распространённом монополистом 3 августа, говорится, что возвращение турбины невозможно из-за санкционных режимов Канады, Евросоюза, Великобритании и “несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам” производителя.

“Газпром” с мая постоянно под разными предлогами сокращает экспорт газа в Европу, в том числе ссылаясь на санкционный режим. Сейчас концерн поставляет в Евросоюз меньше трети от обычного уровня в предыдущие годы.

Турбины Siemens, о которых идёт речь, производятся корпорацией на заводе в Канаде и ремонтируются там же. Одна из них была отправлена на ремонт на завод перед введением санкций. Оттава сначала отказалась возвращать двигатель России после ремонта, но потом согласилась это сделать по просьбе Германии.

Заявление “Газпрома” было сделано вскоре после того, как канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел турбину на заводе в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там он заявил, что технических причин для сокращения поставок газа не существует.

В российской корпорации заявляют, что ремонт произведён не полностью. Обвинения в том, что газ ограничивается для политического давления на Европу, там отвергают.

Глава Siemens Energy Кристиан Брух заявляет, что в настоящее время на компрессорной станции “Северного потока” работает только одна турбина, для 100-процентной загрузки необходимо пять.

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