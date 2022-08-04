 

Цены на газ в Германии выросли в три раза — и это ещё не предел

04.08.2022, 6:30, Разное
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По сравнению с прошлым годом цены на газ в Германии выросли в три раза, пишет Der Tagesspiegel. Как отмечает портал Verivox, занимающийся сопоставлением данных, рост уже составил 184% — и тенденция наверняка сохранится. Поэтому потребителям следует готовиться к увеличению расходов в ближайшие месяцы, подчёркивает немецкая газета.


AP

По данным портала Verivox, занимающегося сопоставлением данных, потребительские цены на газ в Германии достигли новых рекордных уровней, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По сравнению с прошлым годом стоимость газа выросла в три раза, сообщила в среду компания Verivox. Хотя правительство в Берлине заявило, что дальнейшего развития событий на энергетическом рынке не предвидится, компания Verivox тем не менее ожидает, что рост цен продолжится.

Согласно расчётам Verivox, уровень цен августа 2021 года приводил к тому, что для семьи с годовым потреблением 20 тыс. киловатт-часов расходы на электричество в среднем составляли €1258. По нынешним ценам той же семье пришлось бы заплатить уже €3568 — а это «увеличение на 184 процента», поясняет сопоставительный портал.

«Однако цена поднимется значительно выше, поскольку оптовые цены на газ в данный момент значительно выше этого уровня, — анализирует портал. — Поэтому потребителям придётся готовиться к дальнейшему росту цен в ближайшие месяцы».

Кроме того, существует объявленный правительством газовый сбор, который призван переложить дополнительные расходы импортёров из-за недостатка поставок из РФ на всех потребителей газа, пояснили в Verivox.

Так, для семьи с годовым потреблением 20 тыс. киловатт-часов «это означает дополнительные расходы в размере от €357 до €1190 с учётом НДС», отмечает Der Tagesspiegel со ссылкой на данные портала Verivox.

Однако немецкое правительство пояснило, что «ввиду неопределённой и нестабильной ситуации на энергетических рынках» развитие цен конечных потребителей на газ, электроэнергию и топливо пока точно рассчитать невозможно.

В своём ответе на большой запрос парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге правительство также упомянуло о планах на «два широкомасштабных и социально сбалансированных пакета помощи» для граждан, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

 



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