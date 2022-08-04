 

Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином о конфликте на Украине

04.08.2022, 5:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Укрианы Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, информирует РИА «Новости».

По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.

В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / В Роскосмосе объяснили высокую стоимость «Ангары»

13.01.22 / Американские ученые нашли лекарство от коронавируса в конопле

04.07.21 / Ferrari сгорела в центре Москвы

14.10.21 / В результате пожара в многоэтажном доме на Тайване погибло по меньшей мере 46 человек

26.01.21 / Генсек ПАСЕ: Перед поездкой в РФ в 2020 году я хотела посетить Украину, но Киев не создал такой возможности

26.12.21 / Полиция Петербурга задержала нетрезвого водителя с муляжом гранаты

01.12.21 / Команда Зеленского хочет создать медиахолдинг из телеканалов “Дом”, “Рада” и “24 канал” – СМИ

04.06.21 / Марка Mercedes-Benz отзывает в РФ 61 автомобиль Mercedes-Benz GLB

25.12.21 / В массовом ДТП под Волгоградом погиб 11-летний ребенок

30.11.21 / Bloomberg – приход зимы только усугубит европейский энергетический кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика