 

Япония заявила о намерении сохранить интересы в «Сахалине-2»

04.08.2022, 5:50, Новости дня
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Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, комментируя постановление правительства РФ о создании нового оператора «Сахалина-2», вновь заявил, что в Токиол настроены на сохранение интересов в проекте.

«Что касается проекта «Сахалин-2», то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», – сказал министр журналистам, информирует РИА «Новости».

Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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