Минобороны показало боевую работу комплексов «Искандер-М»

Минобороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск ВВО в зоне проведения специальной военной операции.

«ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

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