 

Минобороны показало боевую работу комплексов «Искандер-М»

04.08.2022, 5:50, Новости дня
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Минобороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск ВВО в зоне проведения специальной военной операции.

 «ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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