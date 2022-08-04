Минобороны показало боевую работу комплексов «Искандер-М»
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Минобороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск ВВО в зоне проведения специальной военной операции.
«ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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