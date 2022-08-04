Побиты температурные рекорды – Адское пекло в Европе

Вслед за волной жары, пожары, рекордные температуры и тысячи смертей фиксируются по всей Европе.

В Соединенном Королевстве предварительно зарегистрирован самый жаркий день за всю историю, впервые с момента начала записи превысивший 40 градусов по Цельсию. Вчера во Франции было установлено 12 новых температурных рекордов.

Большая часть Европы сталкивается с разрушительной волной жары, а также с лесными пожарами, сжигающими континент от Португалии до Греции.

Метеорологическое бюро Великобритании объявило, что столбик термометра в лондонском аэропорту Хитроу достиг 40,2 ° C, но многие объекты по всей стране побили предыдущий температурный рекорд в 38,7 ° C. Это предварительные данные, которые необходимо будет подтвердить проверкой калибровки прибора в следующем месяце.

Страна также побила рекорд по самой высокой минимальной дневной температуре, которая не опускалась ниже 25,8 ° C. На Британских и Ирландских островах были побиты ежедневные рекорды максимальной температуры. Это был самый жаркий день за всю историю наблюдений в Уэльсе, температура достигла 37,1 ° C.

Железнодорожные системы в Великобритании также сталкиваются с неожиданными температурами, при этом температура рельсов достигает рекордных 62 ° C. Температура рельсов может быть примерно на 20 ° C выше температуры воздуха, и этот сильный нагрев может привести к расширению, изгибу и разрушению рельсов.

Метео Франс сообщает о побитии по меньшей мере 12 температурных рекордов, некоторые на несколько градусов. Лесные пожары в стране вынудили бежать 24 000 человек. В Жиронде, районе вокруг города Бордо, пожары за последнюю неделю уничтожили более 19 300 гектаров земли.

В Португалии и Испании, в результате аномальной жары погибло по меньшей мере 1169 человек. В Португалии температура составила 47 ° C, что является рекордом для июля. Несколько человек погибли в результате пожаров на Пиренейском полуострове.

В Италии пик жары придется на период со среды 20 по четверг 21, и ожидается, что он продлится до начала следующей недели. Самая длинная река страны, По, достигла самого низкого уровня за всю историю, а в начале этого месяца обрушившийся ледник убил нескольких туристов. В Греции за последнюю неделю распространились лесные пожары в Аттике и на Крите.

По мнению экспертов, климатическая катастрофа разворачивается повсюду на планете. Недавние исследования показывают, как увеличилась интенсивность штормов: недавно 300 человек погибли из-за наводнений в Южной Африке.

НАСА сообщило, что июнь 2022 года был самым жарким за всю историю наблюдений, вместе с июнем 2020 года. После этих трагедий многие призвали правительства принять меры против кризиса, сокращая выбросы углерода и инвестируя в стратегии устойчивости к этим экстремальным погодным условиям.