Мнение: Аборты победили!



Элли с Тотошкой радуются

Очень интересная и даже, я бы сказал, жизнеутверждающая история завершилась буквально только что в американском штате Канзас – и связана она как раз с абортами.

Причем изначально никаких сенсаций не предполагалось. Мы помним, что в июне Верховный суд США принял скандальное решение – фактически отменил свое же постановление начала 1970-х, признавшее право американских женщин на аборты по всем США. Соответственно, тут же на уровне штатов, особенно так называемых «консервативных», пошел ползучий процесс обратного закабаления женщин и отъема у них права распоряжаться своим телом. Американские «правые», то есть республиканцы, начали на своем уровне отменять права женщин на аборты – и ожидалось, что уж в Канзасе (откуда, как мы знаем, девочка Элли и ее песик Тотошка) никаких проблем точно не будет, ведь это полностью «республиканский» штат: начиная аж с 1972 года всегда (!) голосовал только (!!) за республиканских кандидатов в президенты!

И действительно – у борцов с абортами всё шло как по маслу: они решили выкинуть из Конституции штата право женщин на аборты, внесли на голосование обеих палат своего регионального Конгресса соответствующую поправку – и она прошла со свистом: в нижней палате местного Конгресса (по нашему это был бы ЗакС) за отмену права на аборты проголосовало 69% депутатов, в верхней палате – 70%.

Дальше оставался, однако, последний рубеж – референдум на уровне штата, по голосованию уже всех жителей за принятие/непринятие этой поправки

(обратим все же внимание, как у них там все выстроено: какой-то занюханный маленький штат (жителей – и трех миллионов не наберется!), но у него и своя конституция, и аж две палаты (!) в местном ЗакСе (в России такого нет даже на уровне федерации, поскольку Совет Федерации у нас клоунский, в него никого не избирают), а чтобы изменить местную конституцию, надо решение обеих палат и плюс еще местный референдум!)

В общем, референдум в полностью, казалось бы, республиканском штате прошел при огромной явке… и поправка с треском провалилась! Против – 59%, за – только 41%. Право женщин на аборт остается в Конституции штата!

Радует уже то, что в Канзасе народ – не бессмысленный статист, как у нас в России: он значимый игрок, его слово решающее, и он, что особенно ценно, МОЖЕТ идти наперекор своим же «партиям власти»! Ведь поразительно: вроде бы республиканцы контролируют в Канзасе обе палаты, что твоя «Единая Россия», могут, казалось бы, творить что хотят – ан нет, облом-с! Люди могли проголосовать – и они проголосовали против. Мыслимо ли такое в нашем постсовке? Увы.

Ну а на абортах в Штатах, похоже, республиканцы еще не раз поскользнутся, как на арбузной корке. Величайшего уровня идиотизм они допустили, позволив своим же судьям из ВерхСуда принять НАСТОЛЬКО раздражающее решение (не говоря уж о том, что оно просто неверное, да и незаконное).

А нам тут, в царстве произвола и беспредела, остается только тихо наблюдать из своего вольера, как люди живут.