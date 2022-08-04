Мнение: О редком фото, которого пол-России ждало четверть века

Не поручусь, что ровно половина России этого ждала, но по субъективным ощущениям, вряд ли меньше. Может быть и больше. Давно ждала. Ещё c середины 1990-х. Ну и… дождалась.

Подтверждением чему служит фото (под катом), которое хотел бы предварить небольшой сентиментальной историей.

Мы тут намедни с приятелем одним, подвизавшимся в «золотые нулевые» парламентским корреспондентом одного молодого и амбициозного интернет-издания, «вспоминали минувшие дни». Те самые, золотые. И припомнил я ему, как он тогда учил меня «уму-разуму», нахватанному в околовластных коридорах.

— Помнишь, — спрашиваю, — как ты тогда про Чубайса говорил? Мол, «Если Чубайс захочет сместить Путина, то через три месяца у России будет новый президент. А если Путин захочет сместить Чубайса, то… через три месяца у России тоже будет новый президент». Не забыл?

— Нет, а что?

— Ну и где теперь тот Чубайс, а где #Путин?

Ну а фото, собственно, вот.

И чего-то такого в 1990-е и 2000-е, и даже в 2010-е желали многие.

Ну вот, мечты — сбываются ©. Но кому от этого легче и лучше?

А вот у тех, мечтающих, мол, «помер тот — помрёт и этот», спросить хочу. Если эта мечта исполнится, кому станет легче и лучше? И разве в персоналиях всё дело?

—