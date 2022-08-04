 

Может иметь военное применение — финская таможня объяснила задержку ряда грузов, направлявшихся в Россию

04.08.2022, 5:05, Разное
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Финская таможня отчиталась о пресечении множества нарушений правил перевозок на границе с Россией. Среди арестованных грузов числятся беспилотники и другая подсанкционная техника, предназначенная для транспортировки в соседнее государство, пишет ABC Nyheter. Таможенники Финляндии объяснили свои действия санкциями ЕС и тем, что подобное оборудование способно укрепить «промышленный и военный потенциал» России.


AP

«Таможенная служба Финляндии обнаружила и пресекла несколько случаев перевозки дронов и другой подсанкционной техники через границу в Россию», пишет ABC Nyheter.

Таможенное ведомство Финляндии объявило, что среди 2,5 тыс. проверок, проведённых в период с 22 по 27 июля, было выявлено около сотни нарушений. На сегодняшний день около 20 дел, связанных с пассажирскими перевозками, находятся на стадии предварительного следствия, говорится в сообщении ведомства, пишет ABC Nyheter.

Финские таможенники посчитали, что арестованное оборудование способно укрепить «промышленный и военный потенциал» России, поскольку оно может иметь военное применение. К ним отнесли и приборы, используемые для морского судоходства. Помимо оборудования было изъято несколько предметов роскоши, на которые также распространяются санкции ЕС против России, пишет ABC Nyheter, ссылаясь на данные таможенной службы.

Ранее сообщалось, что рост числа российских туристов в Финляндии вызвал недовольство в стране, а оппозиционные партии предложили и вовсе отменить туристические визы для россиян. Президент Саули Ниинистё обсудит этот вопрос с правительством в четверг, отмечает ABC Nyheter.



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