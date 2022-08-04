Психологи опровергли связь уровня серотонина и депрессии

Научные сотрудники Университетского колледжа Лондона сообщили, что депрессия не вызывается снижением уровня гормона счастья. Это было доказано в результате нового исследования, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые провели анализ 17 других работ на тему связи серотонина и развития депрессии. Выяснилось, что нет ни одного доказанного факта существования связи между уровнем гормона и риском возникновения расстройства.

Также специалисты в результате эксперимента искусственно блокировали выработку гормона сератонина, но это не помогло вызвать депрессивное состояние. Они заявили, что популярность этого мифа основана на приеме антидепрессантов, которые не всегда эффективны.